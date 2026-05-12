Cyberattaque du Trésor public : les transitaires alertent sur de lourdes conséquences économiques

Selon l’UTPS, cette attaque provoque déjà des retards dans les paiements de l’État, notamment les salaires, bourses, pensions, règlements des fournisseurs et remboursements publics. L’organisation signale également un blocage partiel des opérations du Trésor, compliquant les encaissements et décaissements au niveau des services publics.



Le secteur portuaire et logistique figure parmi les plus touchés. Les transitaires dénoncent un allongement des délais de validation et de paiement, entraînant des surestaries, des frais de magasinage et une hausse des coûts logistiques pour les importateurs et exportateurs.



L’UTPS met aussi en garde contre un ralentissement des recettes fiscales et douanières, dans un contexte où plusieurs procédures administratives reposent fortement sur des plateformes numériques interconnectées.



Au-delà des perturbations immédiates, l’organisation redoute des conséquences économiques plus lourdes si la situation perdure : tensions de trésorerie pour les entreprises, perturbation de la chaîne d’approvisionnement, ralentissement du commerce extérieur, inflation sur certains produits importés et baisse des recettes budgétaires.



Le communiqué évoque également des inquiétudes liées à la cybersécurité, notamment les risques de fraude, de fuite de données et de perte de confiance dans les infrastructures numériques de l’État.



Face à cette situation, l’Union des Transitaires Patriotes du Sénégal appelle les autorités à agir rapidement afin de rétablir le fonctionnement normal des systèmes touchés et limiter les répercussions sur l’économie nationale.











































































Igfm