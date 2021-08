Cybercriminalité à Dakar: 32 Nigérians arrêtés

« L’intervention a abouti à l’arrestation de trente-deux (32) personnes de nationalité étrangère », renseigne la gendarmerie. Selon les informations de "Libération" online, comme avec la Dsc, il s’agit encore de Nigérians.



Cette opération d’envergure, conduite avec le soutien technique de la Plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité (Pnlc) et un renfort de l’Escadron de surveillance et d’Intervention de Diamniadio, a également permis la saisie de quarante (40) ordinateurs portables, quarante-cinq (45) téléphones mobiles et cinq (5) modems.



Face à la cybercriminalité qui établit de plus en plus ses quartiers dans la banlieue de Dakar, la gendarmerie entend renforcer les moyens de surveillance et de contrôle, pour démanteler ces groupes spécialisés dans les arnaques via internet.



Elle exhorte les populations à faire preuve de vigilance dans l’utilisation des réseaux sociaux et sur leurs activités sur la toile.





























leral