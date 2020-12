D'un "drôle de virus" à une pandémie mondiale : il y a un an, le monde découvrait le Covid-19

Dès décembre 2019, des médecins chinois alertaient sur la potentielle gravité d'un nouveau virus. Depuis, plus d'un million et demi de personnes en sont mortes dans le monde, dont 60.000 en France.



Qui aurait cru il y a un an que le monde entier se serait confiné une première fois mettant à mal toutes les économies, même celles qui paraissaient les plus solides ? Des systèmes à genoux à cause d'une molécule alors inconnue, apparue sur un «sombre marché» chinois. En un an, les mots «Covid-19», «situation sanitaire», «confinement», «gestes barrières», «distanciation sociale» ou «cas contact» sont entrés dans notre quotidien. Des mots pour décrire une situation inédite qui a commencé autour du 8 décembre 2019.



Fin décembre : apparition "d'une pneumonie inconnue"



Alors que la France est préoccupée par la réforme des retraites et les grèves de la SNCF, à des milliers de kilomètres de là, dans un marché alimentaire de Wuhan à l'est de la Chine, se développe un nouveau virus contagieux. Entre le 8 et le 30 décembre, plusieurs médecins chinois dont Li Wenliang, qui décédera du Covid quelques mois plus tard, alertent sur les réseaux sociaux de la potentielle gravité de ce nouveau virus. Il faudra attendre le 31 décembre pour que le bureau régional chinois de l'OMS informe la structure mondiale sur plusieurs cas de pneumopathie. «Le 31 décembre 2019, le Bureau de l'OMS en Chine a été informé de cas de pneumonie d'étiologie (de cause) inconnue, détectés dans la ville de Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine.», rapportait l'OMS dans son premier bulletin officiel du 5 janvier. Cinq jours plus tôt, le marché de fruits de mer et animaux fermait ses portes pour «pour assainissement environnemental et désinfection». L'OMS fait état, au 3 janvier, de 44 patients atteints dont 11 patients gravement malades.



Toutefois, il faut attendre le 5 janvier pour voir apparaître dans la presse française les premiers articles concernant cette «étrange épidémie chinoise».



Janvier : apparition du mot «coronavirus»

«Les autorités chinoises ont fait état dimanche de 59 personnes souffrant d'une mystérieuse pneumonie d'origine inconnue, démentant toutefois qu'il s'agisse du SRAS, une maladie virale responsable de centaines de morts en 2003. L'enquête des autorités sanitaires a permis de déterminer que plusieurs patients sont des vendeurs d'un marché de Wuhan spécialisé dans la vente en gros de fruits de mer et de poissons.», écrivions-nous sur notre site. Six jours plus tard, dans son édition papier, notre journal titre : «Un nouveau virus identifié en Chine après une épidémie». Notre journaliste Cécile Thibert emploie le mot «coronavirus», une découverte pour beaucoup.



Ce même jour, le premier mort après avoir contracté le virus est recensé par les autorités chinoises.