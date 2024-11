DAKAR | UNE OPÉRATION POLICIÈRE D’ENVERGURE POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ NOCTURNE

Dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 novembre 2024, la police sénégalaise a mené une opération de sécurisation de grande ampleur dans le périmètre du Service Régional de Sécurité Publique (SRSP) de Dakar. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts pour assurer la tranquillité des populations face à l’insécurité et aux comportements déviants.



Déployée de 21 h à 6 h, l’opération a mobilisé un effectif de 262 policiers et 42 véhicules de sécurité. Une coordination optimale entre les différentes unités de police a permis une couverture efficace du périmètre concerné.



Selon des informations recueillies, 312 individus ont été interpellés pour divers délits et infractions : 153 personnes pour vérifications d’identité, 67 individus pour ivresse publique manifeste, 19 suspects pour nécessités d’enquête.



Infractions liées à des armes ou produits prohibés : 2 pour détention de produits cellulosiques, 2 pour détention d’armes blanches, 16 pour détention et usage de chanvre indien (28 cornets), 7 pour usage collectif de neuf comprimés d’ecstasy, 8 pour trafic de chanvre indien, avec saisie d’armes blanches et de 1 kg, 146 cornets, et 5 bouteilles de produits cellulosiques.



Délits divers : 6 pour vol, 2 pour tentative de vol, 4 pour association de malfaiteurs, vol en réunion, 4 pour association de malfaiteurs avec usage de moyen de locomotion, 1 pour conduite en état d’ébriété et mise en danger de la vie d’autrui, 2 pour abus de confiance, 1 pour coups et blessures volontaires (CBV), 11 pour rixe sur la voie publique, 7 pour vagabondage.



La sécurisation routière a également été renforcée : 142 pièces de conduite de véhicules ont été saisies, 7 véhicules mis en fourrière pour infractions diverses. Par ailleurs, 18 bars ont fait l’objet d’inspections dans le cadre du contrôle des établissements nocturnes. Cette opération, par son ampleur et son efficacité, reflète la détermination des autorités à maintenir la sécurité dans la capitale sénégalaise. Elle témoigne également d’un effort concerté pour dissuader les comportements nuisibles et renforcer la confiance des citoyens envers les forces de l’ordre.



Face aux défis sécuritaires urbains, ce type d’opérations est amené à se répéter. Les autorités entendent ainsi multiplier les actions de sécurisation nocturne pour préserver la quiétude et la sécurité des populations. En renforçant leur présence sur le terrain, les forces de l’ordre envoient un message clair : l’insécurité et les comportements illégaux ne seront pas tolérés à Dakar.

































































Rts