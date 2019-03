DAME NDOYE : "JE NE SUIS JAMAIS PARTI DE L’ÉQUIPE NATIONALE"

L’attaquant sénégalais Dame Ndoye, âgé de 34 ans et qui fait une bonne saison au FC Copenhague (élite danoise), s’est dit prêt à répondre à l’appel de la sélection nationale.



"Je ne suis jamais parti", a répondu l’attaquant international à une question sur son envie de retrouver la Tanière.





"Si je n’ai pas été appelé, c’est peut-être parce que ceux qui jouent en sélection sont plus performants", a déclaré l’attaquant international, auteur de 15 buts cette saison, dans un entretien publié dans l’édition de vendredi du quotidien L’Observateur.



Et Dame Ndoye de poursuivre : "Jusqu’à ce que j’arrête ma carrière de footballeur, tant que je pourrais encore jouer au football et être performant ici en Europe et pouvoir satisfaire les gens, pourquoi ne pas en faire profiter l’équipe nationale".



Dame Ndoye, qui a joué deux phases finales de CAN en 2012 et en 2015, n’a pas joué sous les ordres du sélectionneur national, Aliou Cissé, même s’il a été appelé en mars 2015 lors de la prise de fonctions de ce dernier.



Avec Mbaye Diagne (Galatasaray, Turquie) et Papiss Demba Cissé (Alanyaspor, Turquie), Dame Ndoye fait partie des attaquants sénégalais les plus prolifiques de la saison.



Si le premier nommé a été appelé lors des derniers regroupements de l’équipe nationale comme contre Madagascar et le Mali, ce n’est pas le cas des deux derniers nommés.



SD/BK