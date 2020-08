DE NOMBREUX DISCIPLES NIGÉRIANS ATTENDUS À MÉDINA BAYE

Le président du Nigéria Mouhamadu Buhari et des dignitaires du pays ont affrété plusieurs vols à des disciples de Cheikh Al Islam Baye Niass pour qu’ils puissent assister aux obsèques du Khalife de Médina Baye Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass prévus jeudi à Kaolack, a appris l’APS auprès de source familiale.



’’Beaucoup de délégations étrangères ont confirmé leur présence à Kaolack pour assister à l’inhumation et aux obsèques du défunt Khalife. Le président du Nigéria Mouhamadu Buhari, plusieurs gouverneurs de ce pays, ainsi que de dignitaires religieux ont affrété des vols spéciaux’’, a confié à l’APS le porte-parole de Médina Baye Cheikh Mahy Aliou Cissé.



Selon lui, ’’pas moins de deux gouverneurs ont affrété chacun un vol spécial, tandis que des dignitaires ccomme Cheikh Ibrahima Mbouji et Cheikh Abdu Samad Rabiu ont affrété à des disciples un et trois avions’’.



L’ancien roi de Kano, Hamidou Sanoussi, est aussi attendu à Médina Baye. Il va arriver par vol spécial.



Plsuieurs autres délégations officilles venant du Tchad, du Niger, du Soudan, de la Mauritanie, de la Gambie entre autres sont aussi attendues à Médina Baye, selon le porte-parole de la cité religieuse.



Le Khalife Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass est décédé dimanche dernier à Dakar à l’âge de 88 ans des suites d’une courte maladie. Le défunt sera inhumé, jeudi.



Le chef de l’Etat Macky Sall qui a rendu hommage à ‘’un bâtisseur et une grande figure de la fayda tidjaniya (les disciples de Baye Niass)’’, est attendu samedi prochain à Médina Baye pour la présentation de condoléances à la famille de Cheikh Al Islam dit Baye Niass (1900-1975).



En perspective de ces rassemblements, le nouveau Khalife Cheikh Mahy Cissé qui a insisté sur la nécessité d’observer les mesures barrières a invité les disciples à faire preuve de discipline surtout dans ce contexte de Covid-19.