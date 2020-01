DE QUOI MOUSTAPHA DIAKHATE EST – IL LE NOM ?

de l’Opposition : « TAXAWU » est le concept – moteur de l’action politique de Khalifa Sall et « MANKOO » rappelle Wade et le FNR !!! Puiser ses oripeaux identitaires chez l’adversaire ou l’ennemi, dépasse la simple dimension du mimétisme. C’est une attitude de connivences et de convergences !!

Cependant, nous n’écartons pas l’hypothèse de la ruse stratégique qui voudrait que Moustapha masque son insertion plus profonde dans un Projet plus vaste encore, impliquant de grandes personnalités de la Coalition de Majorité Présidentielle.

Pour l’heure, nous soutenons que MOUSTAPHA VEUT FAIRE IMPLOS ER LE PARTI ET VERSER DANS LA CORBEILLE POLITIQUE DE QUELQU’UN OU DE QUELQUES – UNS LES PANS DU PARTI QUI POURRAIT CAPTURER ET MANIPULER !!!

Du reste, ce ne serait pas une première pour Moustapha. Incapable de vivre dans un cadre politique organisé, il a toujours développé la stratégie du loup solitaire. Comme en témoigne son expérience avec Wade dont il fut un « Chargé de Mission » (Grade le plus élevé auquel il a pu accéder dans sa vie, avant l’avènement de Macky Sall au pouvoir) et qu’il contourna avec son « WACCOO AK ALTERNANCE » qui lui permit, néanmoins, d’accéder aux ressources du pouvoir via la CAP 21 !!!

Au bout du compte, Moustapha est le prototype achevé de l’arriviste et de l’usurpateur. Son arrogance que rien ne fonde, à la limite de l’impolite sse crasseuse, flatte son ego surdimensionné par son statut de star médiatique. Une inacceptable impolitesse qui l’a poussé à manquer de respect aux Députés de la Majorité tout le temps qu’il fut Président du Groupe Parlementaire, à incommoder la Communauté Mouride et les Sages de la DAAKA de Médina – GOUNASS !!!!

IL PEUT TOUT FAIRE ET TOUT ENVISAGER. MAIS JAMAIS ENTRE NOTRE NOM !!!!!! LA CELLULE D’APPUI ET DE VEILLE STRATEGIQUE (CAVE) DE L’APR