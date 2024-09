DÉCÈS D’AMADOU MAHTAR MBOW | LE SÉNÉGAL PERD UN MONUMENT DE L’ÉDUCATION ET DE LA DIPLOMATIE INTERNATIONALE

Amadou Mahtar Mbow, ancien Directeur général de l’UNESCO de 1974 à 1987 et figure emblématique de l’éducation, est décédé dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 septembre 2024 à Dakar, à l’âge de 103 ans. La nouvelle a été annoncée par le journaliste As Mademba Ndiaye dans un hommage publié sur X, où il a salué « un serviteur du genre humain » dont la vie fut consacrée à l’amélioration des conditions humaines.





Né en 1921 à Dakar, Amadou Mahtar Mbow a marqué l’histoire du Sénégal et du monde entier par son engagement indéfectible pour l’éducation, la culture et le développement. Après des études supérieures en France, où il se spécialise en histoire et en géographie, il rentre au Sénégal pour enseigner avant d’occuper des postes ministériels importants dans le gouvernement de Léopold Sédar Senghor. De 1966 à 1970, il est successivement ministre de l’Éducation et ministre de la Culture du Sénégal.



Son influence dépasse rapidement les frontières nationales lorsqu’il est élu directeur général de l’UNESCO en 1974, poste qu’il occupera pendant treize ans. Sous sa direction, l’organisation se concentre sur la promotion de l’éducation et du patrimoine culturel à l’échelle mondiale, tout en portant un intérêt particulier aux pays en développement. Il est notamment connu pour avoir plaidé en faveur du Nouvel Ordre Mondial de l’Information et de la Communication (NOMIC), un projet visant à rééquilibrer les flux d’information entre le Nord et le Sud.



Amadou Mahtar Mbow n’a pas seulement brillé par sa carrière internationale. De retour au Sénégal après son mandat à l’UNESCO, il continue de jouer un rôle central dans les affaires publiques. En 2008, il préside les Assises nationales, une vaste consultation citoyenne visant à diagnostiquer les défis du pays et proposer des réformes structurelles. Il dirigera également la Commission nationale de réformes des institutions (CNRI) en 2013, apportant son expertise à l’élaboration de recommandations pour la modernisation des institutions sénégalaises.



En mars 2021, à l’occasion de ses 100 ans, le Sénégal rend hommage à ce grand homme en célébrant son centenaire à travers un colloque international et une exposition retraçant sa vie et son œuvre. Les thèmes débattus, tels que « Amadou Mahtar Mbow, éducateur émérite » et « Actualité du Nouvel Ordre Mondial de l’Information et de la Communication (NOMIC) », illustrent l’étendue de son impact, tant sur le plan national qu’international.



En reconnaissance de son immense contribution à l’éducation, la deuxième université publique de Dakar, située à Diamniadio, a été baptisée en son nom. Ce geste symbolique témoigne de l’importance de son héritage pour les générations futures.



Amadou Mahtar Mbow laisse un héritage intellectuel et moral profond. Lors de la clôture des Assises nationales en 2009, il déclarait avec une conviction inébranlable : « Il n’y a pas, dans la vie d’un peuple, de situations qui ne puissent changer. […] C’est à nous qu’il appartient de forger notre destin pour nous-mêmes, et par nous-mêmes, et pour l’avenir de nos enfants. » Ses paroles résonnent encore aujourd’hui, rappelant l’importance de la volonté collective pour surmonter les défis et construire un avenir meilleur. Avec sa disparition, le Sénégal perd un des derniers grands sages de son époque, mais son œuvre continue d’inspirer ceux qui luttent pour un monde plus juste et plus équitable.































































