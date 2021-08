DÉCÈS DE ABC : MACKY SALL ANNONCÉ À LA LEVÉE DU CORPS

Les obsèques de feu Me Alioune Badara Cissé dit ABC, ancien médiateur de la République et membre-fondateur de l’Alliance pour la République (APR, parti au pouvoir) s’organisent. Il est prévu d’attendre le retour du chef de l’État pour lui permettre d’assister à la levée du corps de son ancien compagnon.



Macky Sall, qui participait, en Allemagne, au Sommet du Compact with Africa (CwA), est attendu à Dakar, vers 13 heures, ce dimanche. D’après notre correspondant à Saint-Louis, ville natale du défunt, il a saisi la famille déplorée dans ce sens. Toutefois, ni la date ni l’heure ne sont encore précisées.



Me ABC est décédé, hier samedi, 28 août, des suites de la Covid-19. L’enterrement est prévu à Touba pour le fervent mouride. Les hommages pleuvent depuis l’annonce de la triste nouvelle.



































