DÉCÈS DE L’ANCIEN PREMIER MINISTRE DU MALI, MODIBO KEITA

Une semaine après le décès de l’ex chef de l’opposition, Soumaïla Cissé, le Mali vient de perdre une autre personnalité politique. Ce samedi, c’est l’ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères, Modibo Keita, qui a rendu l’âme à l’âge de 78 ans.



L’information a été confirmée par la Primature malienne que le défunt a dirigé sous le magistère des présidents Alpha Oumar Konaré et Ibrahim Boubacar Keita.



Les hommages pleuvent depuis l’annonce de son décès, ce samedi, 2 janvier. Moctar Ouane, Premier ministre de transition en fonction depuis le 28 septembre 2020, exprime son affliction. "Je suis affligé ce matin par la nouvelle du décès du PM Modibo KEÏTA. Je salue la mémoire du grand commis de l’Etat et de l’homme pétri de nos valeurs ancestrales de probité, d’honneur et de dignité. J’exprime à sa famille mes condoléances émues et prie pour le repos de son âme", a-t-il écrit sur twitter.































































emediasn