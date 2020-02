DÉCÈS DE L’ÉGYPTIEN AMR FAHMY, EX SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CAF

La Confédération africaine de football (CAF) endeuillée. Amr Fahmy, son ex-Secrétaire général est décédé, à l’âge de 37 ans, ce week-end. La CAF qui donne la nouvelle sur son site, signale que le décès est survenu des suites d’une « courte » maladie. L’Egyptien a été terrassé par le cancer.



Fils et petit-fils d’anciens Secrétaires généraux de la CAF comme lui, Fahmy est issu d’une lignée de dirigeants du football africain : Son grand-père Mourad avait été le chef de l’administration de la Confédération africaine de football (CAF) de 1961 à 1982, avant de passer la main à son père Mustapha, de 1982 à 2010. Air Fahmy lui, avait fait ses armes au sein de la division compétition de la CAF de 2007 à 2015, avant de travailler chez la société française de marketing Lagardère Sports de 2015 à 2017. Puis, il a perpétué la tradition, succédant au Marocain Hicham El Amrani (2011-2017) après le court intérim d’Essam Ahmed. Il avait été désigné le 16 novembre 2017, sur proposition de l’actuel président de la CAF, Ahmad Ahmad. Mais les relations entre le Malgache et le jeune Secrétaire général ont vite déraillé. Par la suite, Fahmy a été licencié pour « faute professionnelle ». Ce, alors qu’il s’était déjà lancé dans la course à la présidence de l’institution.



La nouvelle de son limogeage était tombée 5 jours après la réunion du Comité exécutif de l’instance. Laquelle renseignait dans un communiqué que l’Egyptien a été révoqué pour « fautes caractérisées ». Sans plus. Aucune information en revanche sur les accusations pour corruption, détournement à titre personnel et harcèlement sexuel évoquées dans la presse internationale à l’encontre du président Ahmad par Amr Fahmy, remplacé alors par le Marocain Mouad Hajji.



Ce dossier serait toujours à l’étude du côté de la FIFA, menant au audit au sein de la CAF. La CAF annonçait, en outre, « la mise en place d’un audit externe organisationnel et financier ».



















