DÉCÈS DE Me ALIOUNE BADARA CISSÉ, ANCIEN MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

Terrible nouvelle qui vient de s’abattre sur le paysage politique sénégalais ! Nous venons d’apprendre à l’instant, le décès de Me Alioune Badara Cissé (ABC), ancien Médiateur de la République, des suites d’une maladie. Me ABC était un des proches collaborateurs de Macky Sall et un des membres fondateurs de l’APR.



Dakarposte s'incline devant la mémoire du disparu et présente ses condoléances à sa famille et ses amis et prie pour le repos de son âme.

















source emediasn