DÉCÈS DE PAPE MALICK SY : PLUIE D’HOMMAGES

La nouvelle a été aussi surprenante que triste. Le Sénégal a perdu, ce jeudi, un homme exceptionnel, multidimensionnel et à la générosité légendaire : Pape Malick SY porte-parole, du khalife général des Tidiane. Une triste nouvelle qui, s’est répandue comme une trainée de poudre.



ZATOR MBAYE : « NOUS DEVIONS NOUS VOIR AUJOURD’HUI »



Le ministre-conseiller Zator Mbaye a fait le déplacement chez le défunt marabout, sis à la cité Keur Gorgui. « Il était notre guide et nous avions des relations très spéciales. Pas plus tard que la semaine dernière, il m’a joint au téléphone pour me demander de venir lui rendre visite. Je lui avais promis de passer aujourd’hui mais Dieu en a décidé autrement. A travers lui, on voyait l’image de son père Serigne Babacar Sy. Une belle voix, une voix éloquente s’est tue », a témoigné Zator Mbaye.



SERIGNE SALIOU THIOUNE : « IL ÉTAIT UN BON VOISIN »





L’actuel guide des Thiantacounes, Serigne Saliou Thioune « Gueule Tapée », est le voisin du défunt. Ils habitent le même quartier depuis des années. Avec la disparition du porte-parole, il perd un bon voisin, un guide. « Pape Malick Sy était un homme multidimensionnel. C’était quelqu’un d’affable, très intéressant. Il était très effacé. Il ne dérangeait personne. Nous présentons nos condoléances à tout le Sénégal », a témoigné l’actuel guide des Thiantacones.



ALIOUNE TINE : « C’EST UNE LOURDE PERTE »



Les témoignages pleuvent depuis l’annonce de la disparition de Pape Malick Sy. Le défenseur des droits humains Alioune Tine dépeint Pape Malick Sy comme l’une des personnalités religieuses les plus posées, les plus éloquentes. Et qui, ajoute-t-il, dans le port, la gestuelle et la déclaration se résument en un mot : l’élégance. « C’est une lourde perte. J’ai connu Pape Malick Sy dans les années 90, lors de son séjour à Rebeuss avec Me Wade, Cheikh Tidiane Sy et Landing Savané. J’avais initié une pétition signée par les plus grandes personnalités des droits de l’homme et par Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum », a témoigné M. Tine, priant pour que le paradis soit la demeure éternelle du défunt.





OUSMANE SONKO : « MES CONDOLÉANCES AUX SÉNÉGALAIS »



Pour sa part, le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle de 2019 et non moins candidat du Pastef, Ousmane Sonko dit avoir appris avec tristesse le rappel à Dieu de Pape Malick Sy. Il a ainsi présenté ses condoléances à la famille éplorée et à toute la population sénégalaise.





ABDOUL MBAYE : « PAPE MALICK, ÉTAIT UN GRAND PATRIOTE »



L’ancien ministre Abdoul Mbaye a formulé les mêmes prières à l’endroit du défunt qui, selon lui, « était un homme de Dieu et aussi un grand patriote ».





EL HADJI KASSÉ : « IL ÉTAIT DANS LA FIGURE DE L’ISLAM OUVERT »



El Hadji Kassé n’a pas été en reste. Il a fait un témoignage sur lui. « Il était la figure même de l’islam ouvert. Absolument contemporain de son temps, Serigne Papa Malick Sy, dont nous endurons la disparition, a partagé tous les combats de son temps pour la justice et la liberté », a indiqué El Hadji Kassé.





















































































