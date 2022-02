DÉCOLLAGE DES RÉSERVATIONS DANS LES AGENCES DE VOYAGES

Dans un immeuble de location, à Noire Foire, au premier étage, l’ambiance du jour respire la gaité. A l’entrée de la porte, un petit salon est aménagé pour accueillir les visiteurs. Dans la même pièce, juste en face, des bureaux y sont installés. Sur place, un homme et une femme ont les yeux rivés sur les écrans de leurs ordinateurs portables. Non loin d’eux, un aquarium placé au milieu, attire les regards. Au même moment, une chanson acoustique de Youssou Ndour adoucit le décor. Une quiétude interrompue de façon sporadique par les pas pressés de Deguène Gueye. Cette dernière, responsable d’une agence de voyage, marche au rythme de la coupe d’Afrique des Nations. Élancée, de teint noire, la dame a entre les mains des papiers administratifs. Depuis quelque temps, elle travaille avec le sourire aux lèvres.



La raison, ses chiffres d’affaires sont au vert. La qualification de l’équipe nationale du Sénégal en finale de la Can est passée par là. Elle affirme que « son agence a reçubeaucoup de demandes de réservations de la part de Sénégalais qui veulent aller au Cameroun pour assister à la finale de la compétition ».Mais Deguène Gueye précise que« cet engouement n’est pas anodin ». D’après la responsable, « il coïncide avec la montée en puissance des Lions dans la compétition. Surtout après leur victoire par 3-1 en quart finale contre la Guinée Equatoriale ».



Les agences de voyages ne sont pas les seules à surfer sur cette dynamique de victoire des hommes d’Aliou Cissé. La compagnie nationale Air Sénégal prévoit de renforcer sesvols Dakar-Yaoundé le temps de la finale. Ce qui devrait donner des ailes à ces acteurs touristiques qui souhaitent profiter pleinement du contexte.



C’est pourquoi de« nouveaux packages ont été prévus pour attirer la clientèle », annonce Madame Gueye. Mais pour ces employés de l’agence, la Can n’est pas seulement une affaire de chiffres. Elle est de tout cœur avec l’équipe nationale du Sénégal. La preuve, en un moment donné, les travailleurs se retrouvent dans le salon pour revivre l’intégralité de la demi-finale Sénégal- Burkina Faso. Le regard fixé sur l’écran plat, ils espèrent que Sadio Mané et compagnie connaîtront la même joie à l’issue de la finale dimanche soir, face à l’Egypte.



























































emediasn