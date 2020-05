DÉCOUVERTE MACABRE À SAO PAULO AU BRÉSIL: El Hadj Assane Diouf,35 ans marié et père de 5 enfants, originaire de Pikine,tué par un de ses compatriotes

La communauté sénégalaise établie à Sao Paulo au Brésil est en deuil.Un des leurs a été sauvagement tué avant d’être jeté. Le corps du Sénégalais El Hadj Assane Diouf a été découvert dans la nuit du mercredi au jeudi, vers les coups de 4h du matin. D’après les premiers éléments de l’enquête, la victime a été tuée par un compatriote sénégalais qui a été arrêté. Pour le moment, les raisons de son acte n’ont pas été élucidées.



C’est à se demander quelle mouche piquent certains de nos compatriotes dès qu’ils mettent les pieds à l’étranger. S’ils ne sont pas cités dans des affaires de drogue, d’agression ou de viol, c’est dans les histoires de meurtre qu’ils excellent, comme c’est le cas au Brésil. Un compatriote a été sauvagement assassiné par un autre Sénégalais avant d’être abandonné dans les rues de Sao Paulo. Il a été découvert dans la nuit du mercredi au jeudi, aux environs de 4h du matin. Le corps était attaché et mis dans une grosse boîte en carton. Ce sont les sans-abris qui pensaient qu’à l'intérieur de la boîte il y avait des dons ou des déchets recyclables qui ont appelé la police à la découverte du corps. Il était 4 heures du matin lorsque des officiers de la police militaire ont été appelés dans l'une des zones les plus fréquentées du centre-ville de São Paulo, même en période de pandémie.



DES MARQUES DE VIOLENCE SUR LE CORPS DU DÉFUNT



Le défunt portait un T-shirt jaune et une veste noire. Et sur le corps, plusieurs marques de blessures récentes ont été remarquées. Le Département de l'homicide et de la protection individuelle (Dhpp) a fait recours aux images des caméras de sécurité afin de savoir si la boîte en carton a été jetée par quelqu'un qui est passé en voiture. Ce qui leur a permis d’identifier le meurtrier avant d’aller le cueillir. Pour le moment, l’identité du meurtrier n’a pas été communiquée de même que les causes de son acte.



EL HADJ ASSANE DIOUF, 35 ANS MARIÉ ET PÈRE DE 5 ENFANTS ÉTAIT L’AMI DE TOUS



Le défunt est né le 22 décembre 1985 à Pikine. Marié à une femme et père de 5 enfants, El Hadj Assane Diouf a quitté le Sénégal depuis janvier 2014 pour s’installer au Brésil. Vendeur de son état, le défunt est présenté par ses amis comme un homme bien éduqué, travailleur et ami de tout le monde.



Khadidjatou DIAKHATE

Les Echos