DÉCRET N°2020-976 : THIERNO ALASSANE SALL ET COMPAGNIE ANNONCENT UNE PLAINTE

Le Congrès de la Renaissance Démocratique (CRD) ne compte lâcher l’affaire du décret n°2020-976. Les démentis de la Cellule de communication de la Présidence et celles de Yakham Mbaye ne semblent pas convaincre les leaders du CRD, une structure qui regroupe plusieurs membres de l’opposition comme Thierno Alassane Sall, Abdoul Mbaye, ou encore Mamadou Lamine Diallo.



Ainsi, ces derniers comptent porter cette affaire devant la justice. Avec la crise sanitaire qui gagne du terrain, Thierno Alassane Sall et les siens trouvent paradoxal que des émoluments soient accordés aux anciens présidents du Conseil économique social et environnemental (CESE). « Le CRD a décidé de saisir la Justice pour le faire annuler. Dans ce sens, un pôle d’avocats est déjà constitué et il va saisir la Justice dans les tous prochains jours », a révélé, dans un communiqué, leur porte-parole du jour, Thierno Alassane Sall.



Selon l’ancien ministre de l’Energie, les membres du CRD « trouvent scandaleux, dans le contexte de lutte contre la Covid-19 marqué par des pertes d’emplois et, subséquemment, de revenus pour des milliers de sénégalais, que le Président de la République, non content d’avoir abandonné le peuple face au virus, puisse consacrer son temps avec une légèreté et une insouciance déconcertantes à jouer au ’’Ludo’’ et à organiser la bamboula pour ses partisans, allant jusqu’à « honorer » des politiciens déjà bénéficiaires d’innombrables avantages de la part de l’Etat ».