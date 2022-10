DECROIX À MBACKÉ : « Aujourd’hui, tout le problème des politiciens c’est ‘Macky dégage´ alors que la question c’est… C’est un drame ! »

À l’invitation des enseignants de son parti à Mbacké conduits par Mor Khoudia Fall, Mamadou Diop Decroix a échangé largement, ce week-end, avec ses hôtes autour de la responsabilité de l’intellectuel Sénégalais dans ce contexte de conjoncture économique difficile. Une occasion pour le leader politique et Sg de Aj/ Pads de jeter dans le jardin de l’intelligentsia Sénégalaise quelques grosses pierres aux saveurs de critiques.

« C’est dommage pour nos intellectuels! Comment pouvez-vous être un pays pauvre alors que vous avez 700 kilomètres de côte sur l’Atlantique, avec 03 fleuves sans montagne, avec un peuple courageux. Et on parle maintenant de pétrole, de zircon, d’or etc… On a ce qu’il faut pour régler les problèmes de notre pays. Et puis, on a une histoire qui donne une certaine responsabilité par rapport aux autres pays de la sous-région que nous n’assumons presque pas », dira Mamadou Diop Decroix. Le leader politique de se désoler que certains de ses pairs se trompent de débat. « Aujourd’hui, tout le problème c’est ´Macky Dégage‘, alors que la question c’est quelle est l’alternative aux politiques qui ont été menées jusqu’ici. Cela ne discute pas. C’est un drame. On ne connaît pas la Constitution au Sénégal. Sur 50 Sénégalais, il n'y a que certainement deux qui la connaissent. Nous insistons beaucoup sur ça. Mais les autres leaders politiques, y compris ceux de l’opposition, on ne les entend pas en parler. » Pour lui, il ne s’agit pas de demander aux dirigeants de quitter mécaniquement après mandat, mais de travailler à trouver les politiques adéquates.

Decroix ne ratera pas toutefois l’occasion à lui offerte d’interpeller les enseignants sur le rôle qu’ils doivent jouer pour l’émancipation économique et intellectuelle du Sénégal. « Les enseignements ne sont pas adaptés et la transmission du savoir ne se fait pas correctement. L’école coloniale a contribué à ancrer l’aliénation dans les esprits. Les enseignants ont un rôle fondamental dans le développement de ce pays... »

















































