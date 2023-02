DÉGUERPISSEMENT À TOUBA -Cantines et restaurants détruits, étals sauvages dégagés et une station en construction démolie, Ocass en ligne de mire …

Comme annoncé hier , les Baayfaal ont matinalement entamé l’opération de déguerpissement avec beaucoup de rigueur sous le contrôle de Serigne Amdy Modou Mbenda Fall, himself. Armés de marteaux, haches, tournevis etc…, ils ont procédé par équipes et par zones , histoire de ne rien sauter. Le désordre qui règne sur la corniche a été la cible première. Des centaines de cantines et de restaurants ayant empiété la voie publique ont été détruits, des dizaines tableaux publicitaires ont aussi subi le même sort. Une station d’essence en construction non loin de l’université a été démolie. L’on peut , à juste titre craindre le même sort pour une vingtaine d’autres même si la probabilité est très faible. Le marché Ocass est programmé juste après cette corniche, même si quelques jets de pierres y ont été enregistrés dans la matinée

