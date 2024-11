DÉMANTÈLEMENT D’UN SITE D’ORPAILLAGE CLANDESTIN À SEKHOTO | SAISIE DE 37 POMPES, GROUPES ÉLECTROGÈNES ET DES MOTOS

La Zone militaire n°4 a procédé le 9 novembre au démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin dans la localité de Sekhoto, située au bord de la Falémé, dans le cadre d’une opération de sécurisation. « Les éléments militaires en patrouille ont saisi un important matériel utilisé pour l’exploitation illégale de l’or : 37 pompes, plusieurs groupes électrogènes, des motos ainsi que divers équipements » selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA) sur son compte X.



Ces patrouilles, organisées de manière régulière, ont pour objectif de sécuriser cette zone frontalière sensible et de faire respecter le décret interdisant toute activité minière à proximité de la rivière Falémé. Les autorités s’inquiètent en effet des conséquences de l’orpaillage clandestin sur l’environnement et les ressources hydriques, la Falémé étant une source précieuse pour les communautés locales.



Cette nouvelle saisie témoigne de la détermination des forces de sécurité à lutter contre l’exploitation minière illégale qui menace l’écosystème local et constitue un défi pour le maintien de l’ordre. Les autorités rappellent leur engagement à renforcer la surveillance et à poursuivre les actions de démantèlement des sites clandestins, en sensibilisant les populations locales aux risques liés à l’exploitation irrégulière des ressources naturelles.



































































Rts