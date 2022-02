DERNIÈRE MINUTE- LA RUSSIE NE PARTICIPERA AU MONDIAL 2022

La FIFA et l'UEFA haussent le ton à l'encontre de la Russie. Les deux instances ont révélé ce lundi, dans un communiqué, que toutes les équipes russes (clubs et sélections nationales) étaient suspendues de leurs compétitions jusqu'à nouvel ordre. Cela signifie que la Sbornaya ne pourra pas participer aux barrages des éliminatoires et n'ira donc pas au Mondial 2022.