DERNIÈRE MINUTE- Le Khalif de Médina Baye reçoit Barthelemy Dias

Comme vous le voyez sur ces images parvenues à la rédaction de dakarposte, le maire de Sacrée Coeur-Mermoz a été reçu par le khalif général des Niassènes.

En effet, Cheikh Mahi Ibrahima Niass, qui séjourne depuis quelques jours dans la capitale Sénégalaise, a accordé ce samedi une audience à Barthelemy Dias.

À l'issue de l'entrevue, celui que ses proches surnomment Barth, enthousiaste, a réagi à travers ce post: "J'ai eu l'immense plaisir de rendre une visite de courtoisie à mon père CHEIKH MAHI IBRAHIMA NIASS, KHALIF GÉNÉRAL DES NIASSENES, en visite à DAKAR ce samedi 20 Novenbre 2021, pour des prières et des conseils pour un Sénégal de paix et de prospérité.Que Dieu lui accorde une longue vie et une santé de fer. AMEN!!!QUE DIEU BÉNISSE NOTRE CHER SÉNÉGAL.. AMEN!!!"