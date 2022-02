DERNIÈRE MINUTE- Le Pr Macky Sall annule sa visite aux Comores... Le chef de l'Etat va accueillir les Lions à l'aéroport militaire Leopold Senghor

Dakarposte a appris que le chef de l'Etat a finalement annulé son séjour prévu aux Comores. Macky est attendu ce lundi à Dakar. Il va "himself" accueillir les Lions à l'aéroport militaire Leopold Sédar Senghor. Un "come back", tant attendu, prévu, sauf revirement à 13h.

Aux dernières nouvelles, Sadio Mané et Cie seront décorés mardi à la Présidence de la République dans l'ordre national du Lion.