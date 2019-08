DERNIÈRE MINUTE- Le marché Sandaga finalement rasé après le... 25 Août prochain

Dakarposte a appris de ses perspicaces réseaux de renseignements que les opérations de déguerpissement du mythique marché Sandaga initialement prévu samedi 10 Août 2019 n'auront pas lieu à cette date. Du moins, la mesure a été ajournée jusqu'au 25 Août prochain.

Nous avons appris que les autorités du pays et le collectif des commerçants du marché Sandaga se sont accordés sur cette date pour le déguerpissement avant que le marché ne soit complètement rasé.



Quid des raisons du déguerpissement ?





Le marché Sandaga ne présente plus de garantie de sécurité nécessaire au maintien de la sécurité publique et son effondrement partiel ou total peut-être un danger pour les occupants, les passants, les cantines…

L’état de dégradation du bâtiment est très avancé et l’édifice est affecté dans sa structure surtout dans les ouvrages en béton armé”. Le rapport de la Direction de la protection civile, du Groupement national des sapeur-pompiers, de la Direction de la construction et celle de l’Urbanisme est sans appel : “Sandaga sera complètement rasé. Il y 'a des maçonneries et des fissures structurelles par endroits, les enrobades éclatées, le ferrage rouillé, les escaliers défectueux, les dallettes de protection fissurées et les gouttières bouchées ou défectueuses. Les fers du bâtiment sont rongés par la rouille, les installations électriques sont défectueuses, le réseau d’assainissement inexistant (…) la dalle non étanche est en voie d’effondrement, le bâtiment surexploité et le risque d’explosion de Sandaga est imminent”.



10 milliards Cfa seront investis pour la réhabilitation et la modernisation du marché Sandaga. Le nouvel édifice sera livré d’ici 2021.

Le bâtiment sera historiquement reconstitué avec une mezzanine et un parking en sous-sol et rez-de-chaussée. Il va offrir 949 étals aux vendeurs de légumes, fruits, poissons, et autres denrées. Il sera ceinturé par un bâtiment annexe de 5 étages avec sous-sol pour recaser les cantines aux alentours du marché. Aucune cantine ne sera autorisée sur la voie publique