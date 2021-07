DERNIÈRE MINUTE- Les pharmacies assaillies

Depuis ce vendredi matin, ça ne désemplit pas au niveau des pharmacies.



Une pharmacienne, dans une officine sise à Liberté 6, de laisser, entendre qu'elle n'a jamais vu ça. Visiblement, elle n'a pas de temps pour souffler. La cause? "La propagation du variant depuis quelques jours a suscité un afflux important de la population dans les pharmacies". Et ce n’est pas les files d’attente, de part et d’autre des deux comptoirs, qui viennent démentir ses propos



Les achats varient entre le gel hydroalcoolique, thermomètre entre autres. Mais, bizarrement, des clients soutiennent qu'ils se sentent un peu fébrile non sans dire qu'ils se rendent compte qu'ils ont le nez qui coule...



Selon notre interlocutrice, d'aucuns pensent immédiatement avoir attrapé le Covid-19 ou un de ses variants (Delta, Alpha, Gamma).



Il revient à dakarposte que ce variant dit Delta qui est plus contagieux que la souche originelle n'a pas forcément de symptômes différents que la première version du Covid-19.



Quid des symptômes? D'habitude, les contaminés souffrent de maux de tête, congestion nasale, maux de gorge, douleurs musculaires ou encore de diarrhées ...