DERNIÈRE MINUTE- Me Abdoulaye Wade reçu à Touba par le Khalif Serigne Mountakha Mbacké

Les radars fureteurs de dakarposte nous soufflent (images à l'appui) que l'ancien chef de l'Etat du Sénégal a été reçu ce jeudi 18 Juillet 2019 par le khalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké. L'audience a eu lieu dans la ville sainte de Touba.

Me Wade a fait une déclaration (comme vous le voyez sur les images) pour notamment rappeler ses relations empreintes de cordialité avec la capitale du mouridisme, non sans dire en tant que "talibé" tout le bien qu'il sait de Serigne Touba et de sa descendance.

Dakarposte vous promet d'y revenir amplement