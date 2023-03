DERNIÈRE MINUTE- Sonko, ramieuté, vient de bénéficier d'un bon de sortie de la clinique Suma

Que les partisans d'Ousmane Sonko, qui ameutaient toute la République sur l'état de santé "préoccupant" de leur leader, se le tiennent pour dit!



Des informations fiables en possession de dakarposte, il ressort que le chef de file du parti Pastef se porte comme un charme. Son état de santé, qui n'est pas du tout alors chancelant, ne nécessite donc pas une hospitalisation. "Il vient d'ailleurs de bénéficier d'un billet de sortie" fait savoir une source



Tout le reste n'est que légende !



Comme disait l'illustre penseur: "On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps"









