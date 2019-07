DERNIÈRE MINUTE- Télescopage entre le Pr Macky Sall et Idrissa Seck à l'aéroport de Diass

Comme annoncé en exclusivité par dakarposte, quelques heures après le rappel à Dieu d'Ousmane Tanor Dieng, la dépouille du Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, non moins Secrétaire général du Parti Socialiste arrive, ce mercredi 17 juillet 2019 à 14h30 minutes, à l’Aéroport International Blaise DIAGNE.



Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL rendra sur place un hommage au nom de la Nation à feu le Président Ousmane Tanor Dieng, avant de l’accompagner à sa dernière demeure à Nguéniène, sa terre natale.

Mais aux dernières nouvelles, dakarposte a appris de sources proches du leader du parti Rewmi qu'Idrissa Seck également se rend à l'aéroport de Diass au moment où ses lignes sont écrites aux fins d'accueillir la dépouille de Tanor. On ne sait pas s'il se rendra à Nguéniène ou pas, mais ce qui est certain il risque d'y avoir télescopage entre le Pr Macky Sall et l'un de ses adversaires politiques, Idrissa Seck

Nous osons espérer qu'il y aura échanges d'amabilités entre eux (comme sur l'image)