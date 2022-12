DERNIERE MINUTE- Une vice-présidente du Parlement européen interpellée à Bruxelles

L'eurodéputée socialiste grecque Eva Kaili, une des vice-présidentes du Parlement européen, a été interpellée vendredi soir à Bruxelles dans une enquête sur des soupçons de corruption impliquant le Qatar, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.



Quatre autres arrestations avaient déjà eu lieu dans la capitale belge dans la matinée dans ce même dossier. Eva Kaili, qui est la compagne d'un de ces quatre suspects, a été "interpellée pour être auditionnée" par la police, a précisé cette source.



À Athènes, le parti socialiste grec (Pasok-Kinal) dont est membre l'eurodéputée, a annoncé dans la soirée qu'elle en était "écartée". Une source du Parlement européen a par ailleurs indiqué à Euronews que son bureau à Bruxelles avait été placé sous scellées, au même titre que ceux des eurodéputés belges Maria Arena et Marc Tarabella.



Au cœur de l'enquête, pilotée par un juge d'instruction bruxellois : les agissements d'un "pays du Golfe" soupçonné "d'influencer les décisions économiques et politiques du parlement européen en versant des sommes d'argent conséquentes ou en offrant des cadeaux importants à des tiers ayant une position politique et/ou stratégique significative" au sein de cette institution, souligne le parquet fédéral.



Si le parquet n'a pas nommé le pays du Golfe concerné, une source proche du dossier a confirmé à l'AFP les informations de presse identifiant le Qatar.



Parmi les quatre personnes interpellées plus tôt dans la journée figurent un assistant parlementaire attaché au groupe Socialistes et Démocrates (S&D), qui est le compagnon d'Eva Kaili, ainsi que l'ancien eurodéputé italien Pier-Antonio Panzeri, lui aussi socialiste. Les deux autres sont un directeur d'ONG et un leader syndical de nationalité italienne.