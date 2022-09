DERNIERE MINUTE- "Xrum Xaak" et Cheikh Oumar Diagne finalement placés en garde à vue

C'est la der des ders que vous file les radars fureteurs de dakarposte.

En effet, nous tenons de l'avocat Me Cheikh Khoureyssi Ba que l'activiste Abdou Karim Guèye alias "Xrum Xaak" et Cheikh Oumar Diagne sont placés en garde à vue.

À l'en croire, les deux "colis", pour reprendre le jargon des limiers et pandores, sont déposés au niveau du commissariat central de Dakar.

En clair, poursuivis pour "diffusion de fausses nouvelles" (allusion faite aux propos graves tenus lors du décès d'imam Ndao), ils passent la nuit en plein coeur de la capitale Sénégalaise dans les lugubres dédales de l'hôtel de police central.