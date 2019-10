DES ÉPISODES PLUVIO-ORAGEUX AU COURS DES PROCHAINES HEURES

Le pays connaîtra progressivement des épisodes pluvio-orageux entre jeudi et vendredi, a appris L’APS de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



‘’Les orages persisteront en Casamance, au sud du pays jusqu’en fin de décade […]’’, indique Ndeye Amy Sall Thiam du service climat, en présentant la situation météorologie et les perspectives, lors d’une réunion du groupe de travail pluridisciplinaire (GTP) piloté par l’ANACIM.



Elle ajoute qu’à partir de samedi, le temps sera relativement calme sur les régions nord et centre.



Selon elle, la dernière décade du mois de septembre s’est avérée pluvieuse au sud du pays. Par contre au nord et centre, les pluies ont plutôt été faibles, contrairement aux décades précédentes.



Si la situation est déficitaire dans la zone du nord, elle est plutôt normale pour le reste du territoire.



Dans le centre sud, des pluies faibles à modérées ont été notées au début et à la fin de la 3e décade de septembre. A l’est, elles sont mal réparties dans l’espace.



D’autres structures, notamment les services de l’hydraulique, de l’élevage, de la direction de protection des végétaux (DPV) et de l’agriculture ont également exposé sur la situation dans leurs secteurs respectifs.



Il en ressort que la situation hydrologique de la 3ème décade de septembre a été marquée par une poursuite de la décrue sur l’ensemble des cours d’eau du pays.



Néanmoins, les stations de Podor, sur le fleuve Sénégal, et la Gambie connaissent encore une montée des eaux.



Le niveau atteint cette année est toutefois inférieur à celui de 2018 sur le fleuve Gambie, à Goumboulou, compte tenu du début tardif de la saison des pluies.



Selon les services de l’agriculture, sur le plan de la situation agricole, l’essentiel des cultures sont actuellement au stade de maturation.



Globalement, la situation se présente bien, mais l’idéal serait d’avoir une ou deux pluies pour permettre à certaines spéculations de boucler leur cycle.



Les points d’eau temporaires (marigots et mares) sont bien remplis, selon les services de l’hydraulique. Cependant, l’irrégularité des pluies rend difficile le développement du tapis herbacé.



La situation phytosanitaire de cette décade est marquée par une poursuite des traitements contre la chenille légionnaire d’autonome sur le maïs et contre les méloïdés (cantharides) sur le mil au niveau des départements de Nioro et Kaffrine.



La direction de la protection des végétaux (DPV) compte poursuivre les opérations de traitement et intensifier les prospections.



Pour l’élevage, les pâturages sont ‘’fortement’’ bien fournis, à l’exception de certaines localités dans le nord.













