DÉTHIE FALL DÉMISSIONNE DE SON POSTE DE DÉPUTÉ | UN GESTE DE COHÉRENCE POLITIQUE

Dans une déclaration adressée à la nation, Dethie Fall, président du Parti Républicain pour le Progrès (PRP), a annoncé sa démission de son poste de député à l’Assemblée nationale. Cette décision intervient à la suite de la radiation de la tête de liste SAM SA KADDU et de son engagement à soutenir la liste Pastef dirigée par le Président Ousmane Sonko lors des dernières élections législatives.



Dethie Fall a rappelé son attachement aux principes de transparence et de respect de la parole donnée, affirmant : « Devant le peuple sénégalais, auquel mon attachement est connu de tous, j’avais pris l’engagement de remettre ce poste s’il me revenait, compte tenu de ma démission de cette coalition. » Il a ainsi tenu à honorer cet engagement, précisant qu’il avait choisi de soutenir pleinement le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, avec qui il partage une vision commune pour la démocratie et les libertés au Sénégal.



Dethie Fall a souligné que sa démission traduit son désir de rester fidèle à ses idéaux politiques. Il a souhaité un excellent mandat aux parlementaires et adressé ses félicitations au Président de l’Assemblée nationale. Cette décision s’inscrit dans une dynamique de cohérence, renforçant son soutien indéfectible à l’actuel gouvernement et à ses partenaires politiques.



Figure emblématique de la scène politique sénégalaise, Dethie Fall a joué un rôle clé dans les combats politiques des dernières années. En tant que président du PRP, il a multiplié les actions en faveur de la démocratie, de la justice sociale et des libertés publiques.



Dans sa déclaration, il a réaffirmé sa détermination à accompagner le gouvernement actuel dans la réalisation des ambitions nationales :« Ensemble, pour une réussite de la mission. »



Avec cette décision, il ouvre une nouvelle page de son engagement politique, tourné vers le soutien aux réformes et aux initiatives portées par le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko































Rts