DEUX MORTS DANS LE CORTÈGE DE AND LIGGEY SUNU GOX

Deux morts et plusieurs blessés graves, c’est le bilan de l’accident noté dans le cortège de la coalition "And Liggey Sunu Gox". L’accident a eu lieu sur la route nationale numéro 1 entre Goudiry et Boynguél Bamba. En effet, un mini-car en partance pour Tambacounda a gravement heurté une moto qui supportait deux jeunes de la coalition "And Liggey sunu Gox" dans le cadre de la clôture de la campagne électorale. Ces derniers ont rendu l’âme. Plusieurs blessés ont été évacués à l’hôpital régional de Tambacounda.

























emediasn