DGID : Jeux de chaises musicales chez les inspecteurs des impôts et des domaines

Rédigé par Dakarposte le Mardi 13 Mai 2025 à 02:41 modifié le Mardi 13 Mai 2025 - 03:03

Sur proposition du Directeur général des Impôts et des Domaines, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a signé ce lundi l’arrêté portant affectation d'Inspecteurs des Impôts et des Domaines. Ils sont au total 132 à être affectés dans les différents centres et services fiscaux sur l’ensemble du territoire national.



Le Directeur général des Impôts et des Domaines peut toutefois autoriser, dans le cadre de l'exécution de missions d'information et de contrôle, la constitution d'équipes composées d'inspecteurs des impôts de différents services.













































































dakaractu

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"