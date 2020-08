DIALOGUE NATIONAL/CHEF DE L'OPPOSITION: "L’opposition n’a pas de position précise" (Frn)

1- Les autorités en charge de la gestion des élections.

A défaut d’avoir un consensus sur la haute autorité en charge de l’organisation des élections, l’opposition propose un Ministère en charge des élections dirigé par une personnalité consensuelle et indépendante. L’option de l’opposition est : tout sauf le Ministère de l’intérieur pour organiser des élections.

2-Vacances et suppléance au poste de maire et du président conseil départemental.

En cas de vacance pour décès ou démission, le maire sera élu par le conseil municipal ou le conseil départemental pour le président du conseil.

En outre, l’opposition proposera une disposition qui permet de déchoir de son mandat, tout conseiller municipal qui, après son élection, rejoint une formation politique ou coalition de partis politiques différente de celle qui l‘a investi.

3- Statut de l’opposition et la désignation de son chef

-Sur le statut de l’opposition, l’opposition veillera à ce qu’on lui donne toute sa place et que ses droits soient renforcés.

-Sur la désignation du chef de l’opposition,

l’opposition n’a pas de position précise. C’est ce qui sera défendue par les plénipotentiaires.

4-La rationalisation du calendrier républicain.

Étant donné que c’est la majorité qui avait proposé ce point, l’opposition attend de connaître le contenu de cette proposition par écrit avant de déterminer sa position en toute connaissance de cause.

Moctar Sourang

Coordonnateur du Front de résistance nationale

"Suite à une large concertation des consensus forts se sont s’est dégagés au sein l’opposition avec un seul objectif : préserver son unité et sa cohésion.