DIC- Ce que l'on sait de l'interrogatoire de la veuve de Moustapha Ba et d'un certain M....Ba

En attendant d'y revenir amplement, dakarposte a appris de bonnes sources que l'interrogatoire de Yacine Sall , veuve de Moustapha Ba, a eu lieu dans le bureau de "chef Dic" , comme on surnomme le commissaire de la Division des Investigations Criminelles.



Il nous revient qu' un certain M.Ba , a, également, été entendu .



Celle qui a eu à partager l'existence sur terre de feu Moustapha Ba et l'autre Ba (dont nous ignorons le prénom) sont rentrés tranquillement chez eux après leur face à face avec "chef Dic".



Mais, pour le moment rien n'a suinte des deux auditions sous la coupe du commissaire Elhaj Baity Sène.





Inutile d'être devin pour subodorer que c'est le début d'une procédure aux fins de faire la lumière sur le décès de l'ex ministre des Finances, Mamadou Moutapaha BA.