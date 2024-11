DIC- Cheikh Gadiaga finalement libéré

Cheikh Mbacké est libre comme l'air. En effet, après son face à face avec les limiers de la Division des Investigations Criminelles, il est retourné chez lui.



Réagissant au sortir des locaux de la DIC, il laissera entendre: "Je n'ai fais qu'exprimer mon opinion. C'est un grand vide que Moustapha a créé dans ma vie et nulle autre personne ne peut le remplacer car il y occupait spéciale et particulière. Mes souvenirs se sont multipliés et ont très vite parcouru tous les beaux moments que nous avions passés ensemble dans une parfaite amitié. Que Dieu l'accueille dans son paradis"



Pour rappel, Gadiaga a été entendu suite à ses propos sur Walf Tv concernant le décès du ministre Moustapha Ba.