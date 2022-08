DIC: Cheikh Oumar Diagne encore convoqué

In extenso l’intégralité de son post



« J’ai reçu une convocation émanant de la Cybercriminalité concernant l’affaire de la vidéo de Rebeuss.



Je tiens à préciser quand même (conscient d’être dans un état failli ou les institutions et les FDS obéissent à d’autres logiques et ne traitent pas les citoyens d’une égale dignité) quelques points :



Je n’ai pas porté concernant la vidéo



Je n’ai pas filmé, les sites diffuseurs ne m’appartiennent pas et le téléphone qui filmait n’est pas mien.



Je n’étais pas seul dans la vidéo pour justifier cette convocation.



J’ai déjà expliqué tout ce qu’il y avait à dire dans mes sorties.



Si l’Etat a des comptes à régler, qu’il le fasse sans hypocrisie, ni triche. Tapalé avec des corps, instrumentaliser les services de l’ordre, voilà là où nous en sommes avec ce régime ! ».



















































leral