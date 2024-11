DIC- La convocation du journaliste Adama Gaye reportée in extremis ...Ce que l'on sait de l'affaire... (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Des informations fiables en possession de Dakarposte, il ressort que c'est le procureur de la République Ibrahima Ndoye "himself", qui s'est auto-saisi pour ce qu'il est convenu d'appeler le "cas Adama Gaye".



Sorti de son trou et de son mutisme étonnant le sieur Gaye enchaine depuis quelques jours les sorties médiatiques pour s’épancher sur des sujets très sensibles.

Au chapitre de ces communications publiques, figurent, entre autres, la mort du ministre Mamadou Moustapha Ba au pays de Marianne.

Sur Sen Tv, il a laissé entendre que l'existence sur terre de l'ex argentier de l'Establishment aurait été abrégée. "Dagnou ko ray" (Il a été tué!) dira t'il au vu et au su de tout le monde. L'extrait est devenu viral en quelques heures sur les réseaux sociaux, notamment Tik Tok. Suffisant pour que le maitre des poursuites (comprenez le procureur), qui possède un pouvoir d'autosaisine , active la Division des Investigations Criminelles, estimant donc nécessaire la convocation d'Adama Gaye devant Dame Justice aux fins d'apporter des preuves de ses allégations.



Aux dernières nouvelles, la convocation, initialement calée pour cet après midi du jeudi, a été reportée in extemis.



Adama Gaye est tenu de déférer ce vendredi à 11 à la convocation des redoutés mais redoutables enquêteurs de la DIC.











Affaire à suivre...





