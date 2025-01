DIC : Les minutes de la confrontation entre Tabaski Ngom et les chauffeurs du député Moustapha Diop

Fin des auditions dans l’affaire Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor, arrêtée pour détournement de 700 millions F CFA à la Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE).



Dans le cadre de l’enquête ordonnée par le procureur de la République financier, la Division des investigations criminelles (Dic) a interrogé, ce lundi, les deux chauffeurs du député Moustapha Diop, Mbaye Ngom et Soute Ngom assistés de leur conseil Me Aboubacry Barro.



Madame Ngom avait déclaré aux enquêteurs qu’elle avait donné d’importantes sommes d’argent à Moustapha Diop par l’intermédiaire de ses chauffeurs. Et que ces derniers venaient souvent à son domicile. Et pour le compte de leur patron, elle remettait à son propre chauffeur, Ibrahima Faye, des enveloppes d’argent à remettre aux chauffeurs du maire de Louga.



Selon les informations de Seneweb, une confrontation a été organisée entre Tabaski Ngom et les chauffeurs. Mais Mbaye Ngom et Soute Ngom ont contesté ces accusations. Ils ont tous les deux déchargé leur patron, soutenant que Tabaski Ngom leur remettait des casquettes et des t-shirts pour des activités politiques.



Cependant, les policiers ont demandé à la mise en cause si elle détient des décharges qui justifient ces remises. Ce que Mme Ngom a été incapable de produire.



Par ailleurs, le marabout de Moustapha Diop, Serigne Lo, originaire de Louga, a été entendu à titre de simple renseignement. Il n'a pas été confronté à Tabaski Ngom.





L'enquête se poursuit