DIDIER DESCHAMPS ENDEUILLÉ, GUY STÉPHAN VA DIRIGER LA FRANCE CONTRE LE DANEMARK EN LIGUE DES NATIONS

Didier Deschamps va manquer le coup d'envoi de la nouvelle édition de la Ligue des Nations vendredi soir. Le sélectionneur des Bleus a eu le malheur d'apprendre le décès de son père et a quitté Clairefontaine ce mardi afin de rejoindre sa famille dans le Pays Basque. Après avoir dirigé les entraînements de l'équipe de France en ce milieu de semaine, son fidèle adjoint Guy Stéphan sera sur le banc des Bleus pour affronter le Danemark, demi-finaliste de l'Euro 2020. Une grande première.



Depuis 2009 et la signature de Didier Deschamps à l'Olympique de Marseille, le technicien de 65 ans l'a d'abord suivi au sein du club phocéen puis en équipe de France il y a dix ans. Auparavant, Guy Stephan a eu une longue expérience en tant qu'entraîneur principal. S'il a notamment entraîné l'Olympique Lyonnais ou les Girondins de Bordeaux au milieu des années 90, le natif de Ploumilliau a également dirigé la sélection sénégalaise entre 2003 et 2005.