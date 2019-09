DINER DE GALA d'Oumar Bao à Ngor Diarama- Sabel Dieng a assuré une ambiance conviviale

L’ambiance est primordiale pour la réussite d’une soirée. Le propriétaire de chevaux de courses Oumar Bao, organisateur d'un diner de gala ,qui a eu pour cadre samedi dernier l'hôtel Ngor Diarama, a veillé à bien organiser l'ambiance.



Nous ignorons qui l'a conseillé, mais Bao a réussi ce pari en commençant par bien choisir la musique d'animation, en fonction du thème ou de l’occasion pour laquelle le diner de gala a été organisé.



D'abord, il y'a eu une excellente compilation des morceaux à la mode. Il fallait voir certains invités, à l'image du célèbre Niang Kharagne Lô entre autres qui se sont trémoussés à qui mieux-mieux.



Ensuite, celui qui est préposé à l'animation est passé à un fond sonore apaisant mais pas, du tout alors monotone en sourdine, certainement pour permettre les conversations sérieuses entre invités.



C'est par la suite, au moment où l'assistance ne s'y attendait pas, que la diva Sabel Dieng s'est emparée du micro. Et, c'est pour gratifier le public d'une prestation "live" à couper le souffle.



Simultanément, certains , particulièrement les "Ndiobènes" s'empiffraient comme ce n'est pas permis de cette cuisine raffinée, des spécialités sénégalaises, tout un assortiment de poissons frais et des fruits tropicaux aux couleurs éclatantes.

D'aucuns avaient d'ailleurs l'embarras du choix car il y'avait également des plats européens, pizzas, salades composées, poissons et viandes grillés…



C'est dire...