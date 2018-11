DIOCÈSE DE KAOLACK : LE NOUVEL ÉVÊQUE INSTALLÉ

Le nouvel évêque de Kaolack, Mgr Martin Boucar Tine, a été installé ce samedi à l’issue d’une cérémonie d’orientation épiscopale au collège Pie 12, en présence du Nonce apostolique, Mgr Michaël Banach et du ministre des forces armées, Augustin Tine.



Mgr Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar et Mgr Théodore Adrien Cardinal Sarr, Archevêque émérite de Dakar ont également pris part à cette cérémonie d’installation qui a accueilli des milliers de fidèles et d’invités.



Mgr Tine a rappelé que ‘’le pasteur, prêtre, évêque ou pape est un homme personnellement appelé par Dieu, le Christ pour tenir sa place au milieu de son peuple. Il est appelé, avec ses limites et ses qualités, à se conformer à la personne du christ".



Il a aussi insisté sur l’importance du dialogue islamo-chrétien dans le pays avant de dire à l’endroit des musulmans présents que "c’est une vraie joie de vous compter parmi nos illustres invités. Votre présence vient conforter l’idée que le dialogue islamo-chrétien au Sénégal, connu à travers le monde entier, n’est pas une réalité abstraite’’.



Le diocèse de Kaolack couvre les régions administratives de Kaolack et de Kaffrine et s’étend aux départements de Foudiougne et Gossas, dans la région de Fatick, souligne une note remise à la presse.



Sa superficie totale est de 21.299 km2 avec plus de 17.000 catholiques et 200 catéchumènes, selon toujours cette source qui ajoute que la communauté chrétienne du diocèse de Kaolack est regroupée dans dix-huit paroisses.



Né le 16 septembre 1966 et nommé le 25 juillet 2018 comme évêque de kaolack, Mgr Tine était jusque-là, Vicaire Général de la congrégation des Sacramentins à Rome.



Il est originaire du village de Koudiadiéne, dans la région de Thiès. Un village sérére de 2000 habitants à 80 pour cent catholique. Il est le dernier d’une fratrie de 6 enfants.



Mgr Michaël Banach, Nonce Apostolique était le consécrateur principal. Kaolack a été érigé en diocèse le 06 juillet 1965 et la Préfecture Apostolique de Kaolack fut créée le 21 janvier 1957.



Il a vu passer quatre évêques qui se sont succédés à sa tête : Mgr Théophile Cadoux (1965- 1974), Mgr Théodore Adrien Sarr (1974-2000), Mgr Benjamin Ndiaye, (2001-2015) et enfin Mgr Martin Boucar Tine, à partir du 24 novembre 2018.