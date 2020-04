DIOURBEL : DES VIVRES OFFERTS AUX ’’DAARA’’ DU QUARTIER CHEIKH IBRA FALL

Les habitants et ressortissants du quartier Cheikh Ibra Fall de Diourbel (centre) ont fait un don de vivres à des pensionnaires des daara (écoles coraniques) de leur localité.



Il s’agit de permettre aux apprenants et maîtres coraniques des daara de ce quartier de la commune de Diourbel de tenir face aux contraintes liées aux mesures prises par les pouvoirs publics dans le cadre du combat contre la propagation du Covid-19.



Cette initiative des populations du quartier a rencontré le soutien du ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat, Dame Diop, et d’autres donateurs ressortissants du quartier Cheikh Ibra Fall de Diourbel.



Les contributions des populations à cet effort de lutte contre le COVI- 19 vont permettre de prendre en charge la nourriture pour les daaras et durant 10 jours, a-t-on appris lors de la remise du don.



Cet effort communautaire a déjà permis de doter à ces deux daara 2 tonnes de riz, 2 bœufs, 20 bidons d’huile une somme quotidienne de 4.000 fcfa pendant dix jours pour chaque école coranique.



Selon M.Birane Wadji, habitant du quartier, ces dons des populations devraient régler la pitance des talibés en attendant l’aide de l’Etat.





























