DIOURBEL : KHADIM MBOUP ET SA COPINE ENVOYÉS EN PRISON

Déférés ce lundi, 02 août, au Tribunal de grande instance de Diourbel, Khadim Mboup, qui s’était déguisé en fille pour passer le Bac à la place de sa copine, et cette dernière, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour faux, usage de faux, association de malfaiteurs et fraude sur l’identité.



Le fraudeur a été démasqué au deuxième jour de l’examen du Bac 2021, alors qu’il planchait, à la place de la vraie candidate, sur l’épreuve d’Anglais. Il a été conduit au commissariat central de Diourbel par le préposé à la sécurité, saisi par le président du Jury. Avant que sa complice, Gangué Dioum, âgée de 19 ans, et élève au lycée Keur Khadim, ne soit cueillie.

































emediasn