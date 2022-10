DIRECTION GÉNÉRALE DU BUBGET- Le "lieutenant de Bosquier", Maguette Niang, désormais aux commandes

Dorénavant, ce sera sous son autorité que la Direction générale du Budget se chargera de l'élaboration des projets de lois de finances; du contrôle général de l'emploi des crédits budgétaires et de l'exécution des recettes du budget de l'Etat; du pilotage des réformes budgétaires ainsi que de l'élaboration de la stratégie pluriannuelle des finances publiques, en collaboration avec les services compétents de l'Etat; de la centralisation de la programmation budgétaire des projets et programmes d'investissements publics élaborés par les ministères et organismes intéressés etc...



Il revient à dakarposte que Maguette Niang en a fait du chemin.

Ingénieur statisticien-démographe de classe exceptionnelle, précédemment Coordonnateur de la Direction générale du Budget, il a servi à la Primature sous " Pa Bi" (comprenez Me Abdoulaye Wade). "Connaissant son savoir-faire, Moustapha Ba, qui a du nez, l'a coopté à la DGB. Je crois savoir que c'est son professionnalisme, j'allais dire son travail acharné et surtout son facteur d'affabilité, mais également sa loyauté qui ont finalement porté leurs fruits " fait savoir une source au parfum de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'Etat.



Le désormais patron de la DGB a blanchi sous le harnais sous l'aile protectrice de l'ex Directeur Général du Budget, Moustapha Ba plus connu sous le sobriquet Bosquier .



Ce "Jolof-Jolof" est la copie conforme de son patron. À l'image de l'actuel ministre des finances, il est réputé "travailleur, véridique, intègre et généreux"



Bref, nos sources s'accordent à dire que ce bras droit attitré de Bosquier a le profil de l'emploi; autrement dit, c'est un homme du sérail, formé à bonne école.



"The right man in the right place", serait-on tenté de dire !



Dakarposte félicite M. Niang pour sa promotion bien méritée et, nous sommes convaincus (connaissant Bosquier) que son successeur est plus que préparé à gérer les nouvelles fonctions.







clounjay@yahoo.fr