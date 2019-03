DISPARITION D'UN MBACKÉ-MBACKÉ DE 3 ANS / Serigne Abdou Fatah menace et implique le ministre de l'intérieur qui promet d'engager tous les commissariats du Sénégal

Depuis le 22 février 2019, c'est à dire deux jours avant la présidentielle, Serigne Mourtadha Mbacké a disparu. Une disparition mystérieuse que nul ne parvient encore à expliquer.

Fils de Serigne Cheikhouna Mbacké et de Sokhna Touty Mbacké, le jeune Mbacké-Mbacké est âgé de 3 ans seulement. Petit-fils de Serigne Modou Bousso Dieng et de Serigne Fallou Mbacké, Serigne Mourtadha Mbacké était bien portant, selon certaines sources proches de la famille lorsqu'il a été vu pour la dernière fois.



Alors que les recherches n'ont toujours rien donné, la tension est devenue de plus en plus vive, incitant certain chefs religieux à s'impliquer. C'est le cas de Serigne Abdou Fatah Mbacké Falilou qui a directement interpellé le ministre de l'intérieur qu'il a joint au téléphone. C'est lui-même qui le fait savoir à travers un enregistrement sonore.



Serigne Abdou Fatah d'expliquer que Aly Ngouille Ndiaye s'est engagé à mobiliser sur l'affaire l'ensemble des commissariats de police du Sénégal. Le fils de Serigne Fallou Mbacké n'a pas manqué de dire ses quatre vérités au ravisseur (au cas où s'il s'agirait d'un enlèvement) l'invitant à ne faire aucun mal à l'enfant. '' Qu'il ne se hasarde pas à lui faire du mal ! Il s'agit d'un petit-fils de Serigne Fallou. Un homme averti en vaut deux '', dira-t-il substantiellement.





dakaractu