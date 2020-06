DIVULGATION D'IMAGES OBSCENES- L'enseignante ne cède pas au chantage et traîne son maître-chanteur à la barre

L’enseignante Mame Anta Soumaré n'a pas cédé aux menaces d'El Hadji Alioune Guèye de publier ses vidéos obscènes sur les réseaux sociaux. Ne se laissant pas gagner par la panique à l’idée de voir sa nudité sur la toile, elle a traîné son maître-chanteur à la barre. El H Alioune Gueye, qui lui demandait 500 millions Fcfa pour ne pas publier les vidéos à caractère pornographique dans lesquelles elle est clairement identifiée, s’est retrouvé en prison.



Une compilation de photos et vidéos nues de l’institutrice



L'histoire remonte au 20 avril dernier. Mame Anta Soumaré a été contactée par son bourreau via l'application WhatsApp. Alioune Gueye lui a envoyé une compilation de ses images nues en la menaçant des les publier sur le Net et lui demande 500 mille FCfa. Pour faire réagir sa proie, il menace d'envoyer les vidéos aux membres de la famille de l’enseignante. Celle-ci n'a pas cédé. Et a porté plainte contre X.



Son bourreau, le copain de Korka Mbaye, son «ennemi»



Mais, Anta soupçonne Korka Mbaye avec qui elle avait des différends. Une piste que les enquêteurs ont exploité. Des investigations ont permis de savoir que le maître-chanteur est le copain de Korka Mbaye. El H. Alioune Gueye sera convoqué. Une réquisition de son téléphone a révélé qu’il détenait une vidéo intime de la dame Mame Anta. Mieux, ses discussions avec sa victime ont été retrouvées. Et les policiers ont vu sur son bloc-note un message dont le contenu est : «Anta Soumaré entretenait des relations sexuelles avec un autre homme du nom de Mamadou Diop pendant que son mari était en vie», un SMS que Mame Anta Soumaré avait reçu d'un contact inconnu.



Les images obscènes ont fait le tour du quartier



Les images obscènes de la dame ont eu à circuler dans son quartier. Alors que le prévenu conteste les faits de détention d'images contraires aux bonnes mœurs et tentative d'extorsion de fonds. 23 ans, Chauffeur de profession, El Hadji Alioune Gueye s'est défendu alléguant que son ami Massamba Niang avait introduit sa puce dans son cellulaire. << C'est à la police qu'on m'a fait savoir qu'il y a une vidéo dans la corbeille de mon téléphone une vidéo de la dame avec un message de menace contre Mame Anta Soumare>>, dit-il avant de poursuivre :<< Je n'ai jamais vu la vidéo. Et le numéro avec lequel la dame a reçu les images n'est pas le mien>>, a-t-il ajouté.



Il accuse son ami, qui le dément



Seulement, son ami Pape M Niang l’enfonce. Il soutient avoir prêté son téléphone au prévenu pour qu’il essaie sa carte sim. Interpellé sur cet aspect, le prévenu a réfuté les accusations, campant sur sa position. Le conseiller de la partie civile, Me Barro, de dire que les faits prouvent la culpabilité du prévenu avant de réclamer 3 millions FCfa pour la réparation du préjudice. Le parquet a requis l'application de la loi pénale. La défense assurée par Me Abdy Nar Ndiaye a soulevé le doute dans cette affaire et plaidé la relaxe. Délibéré au 30 juin prochain.