DPESS : L'ancienne directrice Diéguy Diop accusée de détournement de fonds, sa réaction virulente

Dans un rapport d’inspection interne, la directrice démissionnaire de la Direction de la promotion de l’économie sociale et solidaire (DPESS) Diéguy Diop est accusée de détournement présumé de plusieurs millions de millions de francs CFA.



Le rapport indique d’abord que le budget de 74 176 862 FCFA que le ministère de la microfinance avait alloué à la DPESS pour l’année 2024 a été exécuté à 84% au deuxième trimestre. Un rythme de consommation jugé très élevé puisque ce qui était prévu c’est 25% par trimestre.



« La situation d’exécution budgétaire tiré du Système Support du Budget programme (SUSBUDGEP) combiné aux documents révèle sur les 74 176 862 F CFA budgétisés les 62 493 090 FCFA sont déjà exécutés soit un taux d’exécution de 84% au deuxième trimestre. A ce jour, la DPESS ne dispose que de 11 683 772 F CFA pour le troisième et quatrième trimestre », soulignent les contrôleurs internes dans leur rapport.



Autre découverte plus effarante, c’est un trou de 30 981 830 F CFA dans les dépenses en matériels. Sur les 31 981 830 F CFA dépensés, seuls 1 000 000 F CFA sont traçables. Les 30 981 830 F CFA restant ont été dépensés dans une opacité totale, sans trace ni justificatif.



« Je les attends de pied ferme »



Jointe par Seneweb, l’ex directrice pro-Macky Sall qui n’a pas attendu d’être démise de ses fonctions (elle a récemment démissionné) Diéguy Diop n’est pas passé par quatre chemins pour assener ses vérités. Elle a, en effet, décrié la violation du principe du contradictoire qui doit être de rigueur dans ce genre de rapport.



« J’ai une cérémonie religieuse ce vendredi et demain samedi. Je n’ai même pas leur temps », lance-t-elle d’emblée sous un air taquin. Avant que la moutarde ne lui monte au nez ! « Le rapport je l’ai vu comme tout le monde sur la place publique. Alors qu’un rapport est censé être contradictoire. D’abord c’est l’intéressé qui doit être le premier à être informé. Je n’ai pas été interpellé et je suis au même niveau d’information que tous les Sénégalais à propos de ce rapport », fulmine-t-elle affûtant ses armes de défense.





« Ils veulent m’arrêter parce que j’ai démissionné. Je les attends de pied ferme. Ce sera œil pour œil et dent pour dent », promet Diéguy Diop.







































































seneweb