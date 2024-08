DPG- Le Premier ministre semble jouer la montre avec les députés

Le délai imparti de huit jours dont disposait le Chef de l'Etat pour répondre après avoir reçu la proposition de loi pour la mise à jour du règlement intérieur de l'Assemblée nationale est dépassé. Jusque-là, le président Faye n'a rien dit à ce propos et reste à l'écoute du Conseil constitutionnel.

N'est-ce pas là, une raison de plus pour laisser croire qu'en ce qui concerne la Déclaration de politique générale, le Premier ministre, Ousmane Sonko semble jouer la montre face à l'Assemblée nationale, histoire d'échapper aux députés de la 14ème législature. Dailleurs, nombreux sont les analystes et observateurs de la scène politique sénégalaise qui le pensent aussi.



Pour l'enseignant chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, docteur en analyse du discours qui intervenait sur Rfm, Ousmane Sonko serait entrain de fuir les députés parce qu'il n'a pas de programme.



"Sans pour autant avoir des arguments économiques et sociaux pour pouvoir convaincre les députés d'abord, ensuite les sénégalais, l'absence de ce programme est la principale raison pour laquelle, le premier ministre n'est pas encore parti à l’Assemblée nationale. Maintenant, cela peut avoir des conséquences négatives sur la perception de la relation que le premier ministre entretient avec les institutions de la République", a déclaré Dr Demba Guèye.



Même son de cloche chez le juriste El Amath Thiam selon qui, le premier ministre et le Président font tout pour ne pas passer devant la majorité parlementaire actuelle.



"Je pense qu'il y'a cette démarche politique. C’est à dire, il ne veut pas faire sa déclaration devant le députés "Benno Bokk Yaakaar" qui représentent la majorité. Mais, cela pose aujourd'hui la question à savoir est-ce que c'est l'Exécutif qui doit choisir ses députés ou ce sont les députés qui doivent choisir le timing pour que le premier ministre vienne faire sa déclaration de politique générale", a indiqué sur Rfm le juriste El Amath Thiam.



L'ultime défiance des institutions selon Dr Demba Guèye, serait si Ousmane Sonko échappe aux députés.



"Maintenant, il faudra faire beaucoup attention concernant la question du non respect des institutions de la République. On doit respecter les institutions de la République parce que ce sont ces institutions qui nous permettent d'être encore debout, qui permettent au pays de rester debout, quels que soient les soubresauts, quelles que soient les difficultés. On peut défier un adversaire politique sur le terrain politique mais on ne peut pas défier les institutions de la République. Notre vivre ensemble repose fondamentalement sur le respect des institutions

", a mis en garde le docteur en analyse du discours, Dr Demba Guèye.



Pour rappel, depuis que les conclusions de la commission chargée de mettre à jour le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ont été déposées sur la table du président de l'institution, rien ne bouge. Et tout laisse croire que le Président Bassirou Diomaye Faye serait entrain de chercher les voies et moyens pour dissoudre tout simplement l'Assemblée nationale alors que le dit règlement intérieur est en cours de toilettage.



Aly Saleh