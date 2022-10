DRAME À DIOURBEL - Une usine prend feu à Nébé - Le corps calciné d’un homme retrouvé et 09 autres grièvement brûlés

La commune de TockyGare vit un après-midi difficile ! Une usine de transformation agroalimentaire a pris feu aux environs de 14 heures 30. Les flammes sont allées si vite que les occupants n’ont pu échapper à la furie des flammes. Une personne a été retrouvée morte le corps complètement calciné.



08 autres personnes ont été grièvement brûlées et transportées à l’hôpital Henrich Lübcke de Diourbel. Le bilan aurait été plus lourd n’eût-été la réaction prompte des soldats du feu de la 22ème compagnie conduits par le lieutenant Modou Tine.



Le chef religieux de la localité, Serigne Moustapha Mbacké Abdou Lakram, s’est vite rendu sur les lieux tout comme les autorités administratives et politiques.



Nous y reviendrons…





























dakaractu